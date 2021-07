VIDEO Argentina-Brasile | Di Maria gol e Messi vince la Copa America! Gli highlights

(Di domenica 11 luglio 2021) Dopo 28 anni, l’torna are laAmerica: gol edella sfida andata in scena al Maracanà

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Argentina

Successo meritato per l', che si è dimostrata più squadra, tosta e cinica, senza lasciare al Brasile grosse occasioni da rete. Prova poco brillante per l'ex Milan Lucas Paquetà . La sua ...Dopo 28 anni, l'torna a vincere la Coppa America. La squadra di Scaloni si aggiudica il trofeo battendo al Maracanà il Brasile padrone di casa 1 - 0. Nella sfida tra Messi e Neymar, spunta il tocco morbido ...Finalmente Leo Messi ha vinto un trofeo con la sua Nazionale. Coppa America che finisce nelle mani degli argentini. Leo Messi può davvero esultare, anche con la maglia albiceleste ...NAPOLI - L'Argentina ha vinto la Coppa America di calcio battendo 1-0 in finale al Maracanà il Brasile, con gol di Angel Di Maria al 22'. Si tratta del primo titolo per Lionel Messi con la Nazionale a ...