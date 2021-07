Vent' anni dopo il G8 di Genova | il ricordo di chi c' era

(Di domenica 11 luglio 2021) AGI. - "L'idea rimasta a distanza diè quella di evitare qualunque incontro ravvicinato con le forze dell'ordine: se una volta ti capitava una cosa, dicevi 'meno male c'è la polizia'.ho cominciato a pensare 'No, cavolo: c'è la polizia"". Padre e figlio in corteo da Roma Così Riccardo Magni, 39enne romano, ricorda con AGI l'eredità lasciata dall'esperienza al G8 del 2001, quando prese parte al maxi corteo che il pomeriggio del 21 luglio transitò per corso Italia, vedendo la presenza di circa 300mila persone. Magni arriva in città lo stesso giorno, con un treno partito dalla Capitale: è un 19enne ...

AGI. - "L'idea rimasta a distanza di vent'anni è quella di evitare qualunque incontro ravvicinato con le forze dell'ordine: se una volta ti capitava una cosa, dicevi 'meno male c'è la polizia'. Dopo ...