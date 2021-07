Venezia | Zanetti carica | ' Vogliamo fare l' impresa'

(Di domenica 11 luglio 2021)- "E' stata una vacanza fra le più lunghe che mi ricordi: i ragazzi si stanno allenando individualmente per ottenere l'obiettivo salvezza; nella nostra mentalità ci dovrà essere sempre la ...

Lo ha dichiarato il tecnico del, Paolo, nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, Il tecnico si è soffermato anche sui nuovi arrivati: " Schnegg è un giocatore ...E' il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia ( Pino Urbani, Cristiane Daniele Demattè ) a ... oggi quasi tutte coperte fatta eccezione per un tratto di quella di Piazza. Il Rio Saluga ...Il tecnico: "In Olanda faremo test di livello. Vogliamo fare l'impresa e centrare la salvezza insieme ai tifosi e lotteremo sia al Penzo che a Ferrara" ...Lunedì 12 luglio inizia la preparazione estiva degli arancioneroverdi che già in mattinata dovrebbero sostenere il primo allenamento al centro sportivo di San Vito di Cadore. I ragazzi di mister Zanet ...