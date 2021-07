Variante Delta, l’allarme del Ministero della Salute: ‘Più vaccini o da agosto le prime chiusure’ (Di domenica 11 luglio 2021) L’incubo sembrava quasi finito. La campagna di vaccinazione che procedeva spedita, i contagi in calo, l’Italia tutta in zona bianca senza obbligo di mascherina all’aperto e attività che a fatica hanno rialzato la saracinesca. Come se il lockdown, le zone rosse e i Dpcm facessero parte ormai del passato, con una normalità che lentamente si stava riconquistando i suoi spazi. Sembrava che la “libertà” fosse vicina, ma ora a turbare la tranquillità c’è la Variante Delta, quella di più facile trasmissibilità e contagiosità. Quella che sta travolgendo (e sconvolgendo) gli altri Paesi, quella che è sbarcata anche in Italia. Leggi anche: Terza dose vaccino Pfizer ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 luglio 2021) L’incubo sembrava quasi finito. La campagna di vaccinazione che procedeva spedita, i contagi in calo, l’Italia tutta in zona bianca senza obbligo di mascherina all’aperto e attività che a fatica hanno rialzato la saracinesca. Come se il lockdown, le zone rosse e i Dpcm facessero parte ormai del passato, con una normalità che lentamente si stava riconquistando i suoi spazi. Sembrava che la “libertà” fosse vicina, ma ora a turbare la tranquillità c’è la, quella di più facile trasmissibilità e contagiosità. Quella che sta travolgendo (e sconvolgendo) gli altri Paesi, quella che è sbarcata anche in Italia. Leggi anche: Terza dose vaccino Pfizer ...

