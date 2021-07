Variante Delta in Italia, quattro Regioni a rischio zona gialla. Il documento (riservato) del governo: 10.000 casi al giorno entro fine agosto (Di domenica 11 luglio 2021) La parola d'ordine è prudenza. La corsa della Variante Delta in Gran Bretagna, nelle isole spagnole, in Portogallo, in Francia, sta allarmando anche l'Italia, dove alcune Regioni... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 11 luglio 2021) La parola d'ordine è prudenza. La corsa dellain Gran Bretagna, nelle isole spagnole, in Portogallo, in Francia, sta allarmando anche l', dove alcune...

