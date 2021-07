Variante Delta in Francia, il ministro della Salute: 'Inizia la nuova ondata'. E annuncia nuove misure (Di domenica 11 luglio 2021) La fa tremare anche la . Il ministro della Salute francese, Olivier Veran, ha dichiarato oggi che la Francia è 'all'inizio di una nuova ondata' della pandemia di Covid - 19, temendo un impatto ... Leggi su leggo (Di domenica 11 luglio 2021) La fa tremare anche la . Ilfrancese, Olivier Veran, ha dichiarato oggi che laè 'all'inizio di unapandemia di Covid - 19, temendo un impatto ...

Advertising

RobertoBurioni : La variante Delta non buca per nulla i vaccini. Ma infetta con grande facilità i non vaccinati. Da @EricTopol - SkyTG24 : Dal Regno Unito, uno dei Paesi dove la #varianteDelta è maggiormente diffusa, arriva uno studio che potrebbe aiutar… - Agenzia_Ansa : Aumentano le segnalazioni in Europa di variante delta, in particolare fra tifosi e turisti. Lo sottolinea una circo… - StefaniaFalone : Variante Delta, domani vertice al ministero della Salute per stabilire i nuovi parametri delle regioni - Domenic20508867 : RT @GiancarloDeRisi: Pure la variante Delta viaggia sui barconi. Sarebbe il caso di chiudere almeno i porti della Sicilia. O forniremo di g… -