Advertising

Giorno_Lodi : Vandali scatenati sfidano di nuovo amministrazione di Guardamiglio e forze dell'ordine - IIIMunicipioRM : RT @H24Montesacro: Porta di Roma, vandali scatenati: 26 auto danneggiate nella notte. 'Qui comandiamo noi' - - Carlino_Faenza : Lidi Ravenna: vandali notturni scatenati nei bagni al mare - Carlino_Ravenna : Lidi Ravenna: vandali notturni scatenati nei bagni al mare - H24Montesacro : Porta di Roma, vandali scatenati: 26 auto danneggiate nella notte. 'Qui comandiamo noi' - -

Ultime Notizie dalla rete : Vandali scatenati

IL GIORNO

Guardamiglio (Lodi), 11 luglio 2021 - Idi Guardamiglio tornano a sfidare amministrazione comunale e forze dell'ordine , nuovi danni in paese. I vandalismi sono stati compiuti nella notte tra il 10 e l'11 luglio. Questo nonostante, ...Lidi Ravenna:notturninei bagni al mare - Ferito a colpi di forbici e coltello, un arresto La baruffa si è scatenata poco prima della mezzanotte di giovedì, nei pressi del luna ...I vandali di Guardamiglio tornano a sfidare amministrazione comunale e forze dell’ordine, nuovi danni in paese. I vandalismi sono stati compiuti nella notte tra il 10 e l’11 luglio. Questo nonostante, ...Martedì 6 luglio dopo i rigori e la vittoria dell’Italia, nella Capitale – e in tutta la penisola – si è letteralmente scatenato l’inferno. Petardi esplosi accanto alle folle, risse, danneggiamenti co ...