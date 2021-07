Vaccino al personale scolastico, 222mila senza una dose. Più rifiuti in Sicilia, Piemonte e Lombardia. Sindacati: “No agli obblighi” (Di domenica 11 luglio 2021) Open night, hub aperti anche il 15 agosto, camper, vaccinazioni senza prenotazioni, iniezioni direttamente a scuola e inizio delle lezioni rinviato oltre la metà di settembre per consentire a tutti di mettersi in sicurezza. Ecco le risposte delle Regioni per convincere i circa 222mila addetti del personale scolastico (dato del 9 luglio) che ancora oggi non hanno fatto alcuna dose per immunizzarsi. La percentuale di personale scolastico attualmente raggiunta da una prima somministrazione è pari all’85% su media nazionale, ma ci sono diverse regioni che rimangono ben al di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Open night, hub aperti anche il 15 agosto, camper, vaccinazioniprenotazioni, iniezioni direttamente a scuola e inizio delle lezioni rinviato oltre la metà di settembre per consentire a tutti di mettersi in sicurezza. Ecco le risposte delle Regioni per convincere i circaaddetti del(dato del 9 luglio) che ancora oggi non hanno fatto alcunaper immunizzarsi. La percentuale diattualmente raggiunta da una prima somministrazione è pari all’85% su media nazionale, ma ci sono diverse regioni che rimangono ben al di ...

