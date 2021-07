Vaccini, Von der Leyen: “Dosi sufficienti per il 70% della popolazione Ue. Usciremo da questa crisi insieme” (Di domenica 11 luglio 2021) L’Unione europea ha ricevuto Dosi di vaccino sufficienti per inoculare completamente il 70% della sua popolazione adulta. Ad assicuralo la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. Attraverso una nota, la numero 1 della Commissione Ue ha affermato che saranno distribuiti circa 500 milioni di Dosi ai 27 Stati membri, consentendo ai Paesi “di vaccinare completamente almeno il 70% degli adulti dell’UE questo mese di luglio”. “Il nostro impegno congiunto è un successo. Usciremo da questa crisi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 11 luglio 2021) L’Unione europea ha ricevutodi vaccinoper inoculare completamente il 70%suaadulta. Ad assicuralo la presidenteCommissione Europea Ursula Von der. Attraverso una nota, la numero 1Commissione Ue ha affermato che saranno distribuiti circa 500 milioni diai 27 Stati membri, consentendo ai Paesi “di vaccinare completamente almeno il 70% degli adulti dell’UE questo mese di luglio”. “Il nostro impegno congiunto è un successo.da...

Advertising

agenzia_nova : #Vaccini #Ue 'Il Covid-19 non è ancora stato sconfitto, ma siamo pronti a consegnare più dosi' ha detto - quotidianodirg : Von der Leyen: Vaccini sufficienti per il 70% della popolazione Ue - princigallomich : Von der Leyen “Vaccini sufficienti per il 70% della popolazione Ue” - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: 'Questo fine settimana abbiamo consegnato abbastanza vaccini agli Stati membri da essere in grado di vaccinare completame… - MatteoDiLallo : RT @Agenzia_Ansa: 'Questo fine settimana abbiamo consegnato abbastanza vaccini agli Stati membri da essere in grado di vaccinare completame… -