Vaccini, quelli che hanno rifiutato il richiamo e ora si sono pentiti. L'immunologa Viola: "Fatelo anche se in ritardo" (Di domenica 11 luglio 2021) Molti sono insegnanti under 60 che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca e dopo 12 settimane si sono ritrovati con la raccomandazione del ministero di utilizzare Pfizer o Moderna Leggi su repubblica (Di domenica 11 luglio 2021) Moltiinsegnanti under 60 chericevuto la prima dose di AstraZeneca e dopo 12 settimane siritrovati con la raccomandazione del ministero di utilizzare Pfizer o Moderna

Advertising

RobertoBurioni : I vaccini (tutti quelli autorizzati) funzionano benissimo contro la variante Delta. Vaccinatevi alla svelta perché… - repubblica : Vaccini, quelli che hanno rifiutato il richiamo e ora si sono pentiti. L'immunologa Viola: 'Fatelo anche se in rita… - disinformatico : 'Ah no, io non mi fido dei vaccini, chissà cosa c'è dentro!' dicono quelli che preferiscono comperare un 'vaccino'… - gabrielepx : @zoepenelope_b @casino90210 @Lorenzo62752880 Non è un farmaco sperimentale e tutti gli studi pre-diffusione e attua… - GGiangiorgi : Il grande virologo blastatore capo sta palesemente cercando qualcuno da querelare. E, a parte quella puntina di di… -