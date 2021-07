Vaccini e 200mila tamponi per evitare 11mila casi a fine agosto. Il report del governo (Di domenica 11 luglio 2021) Senza un monitoraggio e un tracciamento adeguato in Italia a fine luglio si potrebbe arrivare a 3 mila nuovi positivi ogni giorno per raggiungere al 30 agosto un numero di casi che potrebbe oscillare tra gli 8 mila e gli 11 mila. Una vera e propria quarta ondata che però non avrebbe le stesse, gravissime, conseguenze delle precedenti perché “il vaccino rappresenta una barriera efficace agli effetti peggiori del Covid-19 che, pur continuando a circolare, viene depotenziato in maniera significativa”. Per questo Roberto Speranza dice: “Non bisogna abbassare la guardia rispetto alle misure di contenimento”. Terremo ancora le mascherine al ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 luglio 2021) Senza un monitoraggio e un tracciamento adeguato in Italia aluglio si potrebbe arrivare a 3 mila nuovi positivi ogni giorno per raggiungere al 30un numero diche potrebbe oscillare tra gli 8 mila e gli 11 mila. Una vera e propria quarta ondata che però non avrebbe le stesse, gravissime, conseguenze delle precedenti perché “il vaccino rappresenta una barriera efficace agli effetti peggiori del Covid-19 che, pur continuando a circolare, viene depotenziato in maniera significativa”. Per questo Roberto Speranza dice: “Non bisogna abbassare la guardia rispetto alle misure di contenimento”. Terremo ancora le mascherine al ...

Advertising

HuffPostItalia : Vaccini e 200mila tamponi per evitare 11mila casi a fine agosto. Il report del governo - Carlino_Rovigo : I vaccini superano quota 200mila - sebascuffari : Perché 200mila tra insegnanti e operatori della scuola non sono ancora vaccinati? - Asgard_Hydra : Scuola, 200mila tra insegnanti e operatori non sono vaccinati - Wired - Bobe_bot : Perché 200mila tra insegnanti e operatori della scuola non sono ancora vaccinati? ( -