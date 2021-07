Usa: Biden firma ordine esecutivo su concorrenza in economia (Di domenica 11 luglio 2021) Milano, 11 lug. (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato un ordine esecutivo per mantenere e aumentare la concorrenza in settori critici tra cui l’assistenza sanitaria, i salari e Internet. Lo comunica la Casa Bianca su Twitter. “Il presidente Biden sa che il capitalismo senza concorrenza non è capitalismo, è sfruttamento”, si spiega dalla Casa Bianca. “Il presidente ha firmato un ordine esecutivo per promuovere la concorrenza nell’economia americana, che ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) Milano, 11 lug. (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Joe, hato unper mantenere e aumentare lain settori critici tra cui l’assistenza sanitaria, i salari e Internet. Lo comunica la Casa Bianca su Twitter. “Il presidentesa che il capitalismo senzanon è capitalismo, è sfruttamento”, si spiega dalla Casa Bianca. “Il presidente hato unper promuovere lanell’americana, che ...

