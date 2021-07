Uomini e donne news, paura per Gemma Galgani: il racconto shock (Di domenica 11 luglio 2021) Anche nel bel mezzo della pausa estiva da Uomini e donne, Gemma Galgani fa parlare di sé in queste ore, soprattutto per via di una brutta disavventura che la vede protagonista. Così come la stessa dama torinese ha appena riportato in una confidenza fatta al popolo del web, si è trovata inaspettatamente bloccata in ascensore. Nell’inconveniente, del tutto provata Gemma però non si è persa d’animo, e ha trovato la forza di rivelare l’accaduto nello sfogo condiviso a mezzo social. Tutto questo, mentre la torinese cercava disperatamente una soluzione al suo problema. Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 11 luglio 2021) Anche nel bel mezzo della pausa estiva dafa parlare di sé in queste ore, soprattutto per via di una brutta disavventura che la vede protagonista. Così come la stessa dama torinese ha appena riportato in una confidenza fatta al popolo del web, si è trovata inaspettatamente bloccata in ascensore. Nell’inconveniente, del tutto provataperò non si è persa d’animo, e ha trovato la forza di rivelare l’accaduto nello sfogo condiviso a mezzo social. Tutto questo, mentre la torinese cercava disperatamente una soluzione al suo problema.e ...

