Uomini e Donne, ex tronista vicinissima al grande sogno: le sue parole (Di domenica 11 luglio 2021) Una delle partecipanti più amate di Uomini e Donne sarebbe a un passo dal realizzare il suo più grande sogno, mai così vicino Veronica Ursida a Uomini e Donne (Instagram)La sua presenza nello studio di Uomini e Donne non è passata inosservata e ancora adesso, dopo mesi dalla sua partecipazione, gli ammiratori non mancano e le chiedono a gran voce di ritornare. Sì, perchè la splendida bionda, madre di un bambino di 11 anni, è attualmente single e quindi non è così strano pensare di poterla rivedere in un futuro prossimo nuovamente in trasmissione. Lei ha ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 luglio 2021) Una delle partecipanti più amate disarebbe a un passo dal realizzare il suo più, mai così vicino Veronica Ursida a(Instagram)La sua presenza nello studio dinon è passata inosservata e ancora adesso, dopo mesi dalla sua partecipazione, gli ammiratori non mancano e le chiedono a gran voce di ritornare. Sì, perchè la splendida bionda, madre di un bambino di 11 anni, è attualmente single e quindi non è così strano pensare di poterla rivedere in un futuro prossimo nuovamente in trasmissione. Lei ha ...

