Una Vita, anticipazioni 12 luglio: l'addio di Santiago (Di domenica 11 luglio 2021) Santiago Becerra, ad Una Vita, dirà finalmente addio ad Acacias dopo mesi di sotterfugi, menzogne e crimini orditi con Genoveva Salmeron. Il brasiliano, che era riuscito a convincere Marcia a partire con lui per rifarsi una nuova esistenza a Cuba dimenticando finalmente Felipe, ha visto crollare tutti i suoi sogni quando Cesar Andrade, poco prima di morire, ha raccontato alla Sampaio che la dark lady e Santiago sono in combutta e che è stata proprio lei a far arrivare nel quartiere l'uomo affinché annullasse le sue nozze con l'avvocato. Marcia, sconvolta, ha tagliato tutti i rapporti con Santiago che, ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 11 luglio 2021)Becerra, ad Una, dirà finalmentead Acacias dopo mesi di sotterfugi, menzogne e crimini orditi con Genoveva Salmeron. Il brasiliano, che era riuscito a convincere Marcia a partire con lui per rifarsi una nuova esistenza a Cuba dimenticando finalmente Felipe, ha visto crollare tutti i suoi sogni quando Cesar Andrade, poco prima di morire, ha raccontato alla Sampaio che la dark lady esono in combutta e che è stata proprio lei a far arrivare nel quartiere l'uomo affinché annullasse le sue nozze con l'avvocato. Marcia, sconvolta, ha tagliato tutti i rapporti conche, ...

