Una Vita, anticipazioni 12 luglio: Israel chiede a Cesareo di restituire a Marcia un oggetto a lei tanto caro (Di domenica 11 luglio 2021) Una Vita, anticipazioni 12 luglio: ecco gli spoiler di lunedì. Una Vita, anticipazioni 12 luglio: Israel chiede a Cesareo di restituire per lui a Marcia una sua catenina Dopo aver minacciato Genoveva ed essere stato scoperto da Laura (a cui la Salmeròn, per non generare sospetti, ha chiesto di tacere di averli litigare), Israel decide che per lui è veramente arrivato il momento di partire. Prima però, domanda a Cesareo se possa restituire a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 11 luglio 2021) Una12: ecco gli spoiler di lunedì. Una12diper lui auna sua catenina Dopo aver minacciato Genoveva ed essere stato scoperto da Laura (a cui la Salmeròn, per non generare sospetti, ha chiesto di tacere di averli litigare),decide che per lui è veramente arrivato il momento di partire. Prima però, domanda ase possaa ...

