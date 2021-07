Un Posto al Sole, anticipazioni 12-16 luglio 2021: Marina offre il suo supporto a Roberto (Di domenica 11 luglio 2021) Nina Soldano e Riccardo Polizzi Carbonelli Le cagionevoli condizioni di salute del figlio Filippo (Michelangelo Tommaso), che non avrà più ricordo degli ultimi 10 anni della sua vita dopo la difficile operazione che ha affrontato, preoccuperanno parecchio Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) nelle puntate di Un Posto al Sole in onda, da domani, in access prime time su Rai3. Marina Giordano (Nina Soldano) cercherà così di offrire il suo supporto all’uomo, ma la vicinanza potrebbe avere degli effetti abbastanza indesiderati. Ecco le anticipazioni. Un Posto al ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 11 luglio 2021) Nina Soldano e Riccardo Polizzi Carbonelli Le cagionevoli condizioni di salute del figlio Filippo (Michelangelo Tommaso), che non avrà più ricordo degli ultimi 10 anni della sua vita dopo la difficile operazione che ha affrontato, preoccuperanno parecchioFerri (Riccardo Polizzy Carbonelli) nelle puntate di Unalin onda, da domani, in access prime time su Rai3.Giordano (Nina Soldano) cercherà così di offrire il suoall’uomo, ma la vicinanza potrebbe avere degli effetti abbastanza indesiderati. Ecco le. Unal ...

