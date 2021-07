Un nuovo mezzo della Croce Rossa al Centro Intercomunale di Protezione Civile del Monte Pisano (Di domenica 11 luglio 2021) Inaugurato sabato mattina, al Centro Intercomunale di Protezione Civile all'ex IPA Barsotti di Calci, il nuovo fuoristrada della Croce Rossa Italiana Comitato di Pisa - Unità Territoriale di San ... Leggi su pisatoday (Di domenica 11 luglio 2021) Inaugurato sabato mattina, aldiall'ex IPA Barsotti di Calci, ilfuoristradaItaliana Comitato di Pisa - Unità Territoriale di San ...

Advertising

chokoolaterie : @goccioIino nuovo di zecca ci ho messo due ore e mezzo per farlo mortacci sua - baby_rubacuori : Luca che non smette di lavorare neanche mezzo secondo e annuncia il nuovo album mettendo a repentaglio l’integrità… - 00gl1on477 : @tripposauro vogliamo aggiungere qualcosa all'uomo nuovo DjMattia? ?? @cinico_realista in un anno e mezzo hai cancel… - maurizio191060 : Cassonetti pieni, immondizia ormai nel mezzo delle strade.Un odore nauseabondo.È ormai un problema di salute pubbli… - eanataliaa : certo che ha un piercing che domande fai tizio nuovo? oof scansati già stai troppo in mezzo -