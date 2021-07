Un mediocre Avvocato di seconda fila che | Renzi spietato | che umiliazione per Bonafede

(Di domenica 11 luglio 2021) «Avrei potuto accontentarmi ma è così che si diventa infelici».che incornicia con un Charles Bukowski d'annata il capitolo intitolato Soli contro tutti (evidentemente plurale maiestatis) che inizia con un amico sacerdote che lo prende a pesciate in faccia mentre Matteo innesca la crisi di governo più esplosiva del secolo; be', è tanta roba. Ma al di là del valore letterario dell'opera -su cui si può discutere- il nuovo libro di Matteo, Controcorrente, in uscita per Piemme descrive una sorta di viaggio nel ventre del draghismo che ha seppellito il contismo attraverso retroscena, fotografie e scazzi dell'ultima battaglia dell'uomo di Rignano. ...

... per esempio il capo della setta a 5 stelle, Grillo , che definisce Conte un, privo di ... Conte, undella profonda provincia, catapultato a Palazzo Chigi e in una situazione di ...... e se ieri lo serviva a Grillo domani potrà benissimo servirlo all'Conte. Da parte sua, ... E mentre la commedia, già, va avanti in un contorcimento di situazioni sempre meno ...Era stato lui stesso, con la memoria difensiva prodotta dall’avvocato Maurizio Conti, a ricostruire genesi e iter dell’operazione: la cessione di un pacchetto di crediti deteriorati pensata e ...Archiviato il procedimento per false comunicazioni a carico del vice direttore e per concorso nella bancarotta di imprese ...