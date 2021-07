Un Angelus straordinario Riccardo Cristiano legge Francesco

Leggi su formiche

(Di domenica 11 luglio 2021) Non è stato unqualsiasi quello di oggi. In un tempo di pandemia, la recita dell’dal policlinico Gemelli da parte di un Papa ricoverato e malato ha riguardato direttamente tutti noi, cittadini italiani e cittadini di questo tempo pandemico. La prima sfida di questo tempo infatti riguarda tutta la collettività e il diritto alla salute nel nostro Paese e nel mondo. Infatti il Papa ha potuto dire con più solennità proprio perché affacciato da un ospedale: “In questi giorni di ricovero in ospedale, ho sperimentato ancora una volta quanto sia importante un buon servizio sanitario, accessibile a tutti, come c’è in Italia e in altri Paesi. Un ...