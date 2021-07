Ufo in Italia, tre avvistamenti: filtra il documento top-secret, gli alieni tra noi? (Di domenica 11 luglio 2021) Nel solo mese di maggio due avvistamenti Ufo sono stati registrati dall'Aeronautica Militare. Entrambi avvenuti il 6 maggio: il primo a Firenze, dove sono stati segnalati da un cittadino “numerosi” oggetti “leggermente ovali” e luminosi; il secondo invece a Caltanissetta, dove è stato avvistato un “oggetto sferico” dalla “luce bianca” volare in direzione sud. “Sulla base dei dati raccolti presso gli enti preposti della forza armata - viene precisato nel registro del Reparto generale sicurezza dello Stato maggiore - gli eventi non sono stati associati ad attività di volo o di radiosonaggio e sono stati catalogati come oggetti volanti non identificati”. Tuttavia si ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Nel solo mese di maggio dueUfo sono stati registrati dall'Aeronautica Militare. Entrambi avvenuti il 6 maggio: il primo a Firenze, dove sono stati segnalati da un cittadino “numerosi” oggetti “leggermente ovali” e luminosi; il secondo invece a Caltanissetta, dove è stato avvistato un “oggetto sferico” dalla “luce bianca” volare in direzione sud. “Sulla base dei dati raccolti presso gli enti preposti della forza armata - viene precisato nel registro del Reparto generale sicurezza dello Stato maggiore - gli eventi non sono stati associati ad attività di volo o di radiosonaggio e sono stati catalogati come oggetti volanti non identificati”. Tuttavia si ...

Advertising

carladiveroli : Chissà, magari è vero #Ufo, due avvistamenti in #Italia a maggio - zazoomblog : Ufo due avvistamenti in Italia a maggio - #avvistamenti #Italia #maggio - Felicya999 : RT @Adnkronos: #Ufo, due #avvistamenti in Italia a maggio. - Emarc86 : RT @Adnkronos: #Ufo, due #avvistamenti in Italia a maggio. - sangermax : RT @Adnkronos: #Ufo, due #avvistamenti in Italia a maggio. -