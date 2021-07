Ufo, due avvistamenti in Italia a maggio (Di domenica 11 luglio 2021) Altri due avvistamenti Ufo in Italia, entrambi registrati dall’Aeronautica militare nel mese di maggio. Dopo la segnalazione, registrata il 14 gennaio scorso a Bernareggio (Mb), di un oggetto “bianco e nero” di forma “irregolare obliqua” che si muoveva “in direzione sud est”, nella casistica della forza armata finiscono anche i “numerosi” oggetti “leggermente ovali” e luminosi” segnalati da un cittadino il 6 maggio scorso a Firenze. Sempre il 6 maggio, a Caltanissetta, è stato avvistato un “oggetto sferico” dalla “luce bianca”, volare in direzione sud. “Sulla base dei dati raccolti presso gli enti ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 luglio 2021) Altri dueUfo in, entrambi registrati dall’Aeronautica militare nel mese di. Dopo la segnalazione, registrata il 14 gennaio scorso a Bernareggio (Mb), di un oggetto “bianco e nero” di forma “irregolare obliqua” che si muoveva “in direzione sud est”, nella casistica della forza armata finiscono anche i “numerosi” oggetti “leggermente ovali” e luminosi” segnalati da un cittadino il 6scorso a Firenze. Sempre il 6, a Caltanissetta, è stato avvistato un “oggetto sferico” dalla “luce bianca”, volare in direzione sud. “Sulla base dei dati raccolti presso gli enti ...

Advertising

ultimenews24 : Altri due avvistamenti Ufo in Italia, entrambi registrati dall'Aeronautica militare nel mese di maggio. Dopo la seg… - LetiziaFirenze : Ufo, due avvistamenti in Italia a maggio: uno a Firenze - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Ufo in Italia, due avvistamenti ufficiali registrati a maggio dall'Aronautica militare - liberenotizie : Ufo, due avvistamenti in Italia a maggio. Adnkronos - ultimora - leggoit : Ufo in Italia, due avvistamenti ufficiali registrati a maggio dall'Aronautica militare -