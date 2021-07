UFFICIALE - Attesi 67.500 tifosi a Wembley: c'è il dato sugli italiani (Di domenica 11 luglio 2021) L'UEFA, a poche ore dal calcio d'inizio della finale dell'Europeo tra Italia ed Inghilterra, ha fornito i dati ufficiali sui tifosi presenti a Wembley per assistere al match. La maggior parte dei tifosi, come prevedibile, saranno sostenitori della nazionale dei Tre Leoni, che sono Attesi in 58.000. Molto inferiore il dato sui tifosi degli azzurri, che dovrebbero essere circa 6.619, che aggiunti ai tifosi neutrali dovrebbero completare la capienza massima consentita all'impianto di 67.500 tifosi. Leggi su spazionapoli (Di domenica 11 luglio 2021) L'UEFA, a poche ore dal calcio d'inizio della finale dell'Europeo tra Italia ed Inghilterra, ha fornito i dati ufficiali suipresenti aper assistere al match. La maggior parte dei, come prevedibile, saranno sostenitori della nazionale dei Tre Leoni, che sonoin 58.000. Molto inferiore ilsuidegli azzurri, che dovrebbero essere circa 6.619, che aggiunti aineutrali dovrebbero completare la capienza massima consentita all'impianto di 67.500

