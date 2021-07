Turismo spaziale | Branson pronto al lancio di Virgin Galactic

Leggi su velvetmag

(Di domenica 11 luglio 2021) Ilnon è più utopia. Certo, prima di poter prenotare un volo per Marte comodamente seduti sul divano di casa propria dovranno passare anni, ma, Musk e Bezos lo stanno rendendo possibile, proprio adesso. L’era del viaggio nello spazio è ufficialmente cominciata. Su Twitterha scritto: “Sono sempre stato un sognatore” per poi aggiungere che il momento del, che avverrà alle 15.00 di oggi 11 luglio, sarà: “quello in cui trasformerò il sogno in realtà“; e in effetti solo chi sogna così in grande, e dispone dei mezzi, può organizzare un volo suborbitale con 8 turisti ...