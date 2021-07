Trovato l'accordo Grillo - Conte. A breve si voterà per lo statuto e il nuovo presidente del M5S (Di domenica 11 luglio 2021) Beppe Grillo e Giuseppe Conte hanno Trovato l'accordo sulla nuova struttura del Movimento 5 Stelle, si voterà a breve per il nuovo statuto e il nuovo presidente del M5S. Lo annuncia Vito Crimi, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 luglio 2021) Beppee Giuseppehannol'sulla nuova struttura del Movimento 5 Stelle, siper ile ildel M5S. Lo annuncia Vito Crimi, ...

