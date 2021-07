Traballa l' ultima riforma firmata 5s Si accoda il Pd | rivedere il reddito

(Di domenica 11 luglio 2021) Dopo gli attacchi di Renzi, condivisi anche da Salvini, arriva la stoccata del segretario dem: "Il sussidio grillino? Uno strumento imperfetto". In passato l'avevano sostenuto o non osteggiato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Traballa ultima

il Giornale

Anche lo scarsissimo indice di partecipazione a quest'consultazione (solo un avente diritto su tre) dimostra che tutto ruota attorno alle presidenziali . Dalle urne regionali emergono però ...L'Unione scricchiola e. Lo strappo si consuma nel giorno in cui l'Uefa ha deciso che lo stadio di Monaco di Baviera non potrà essere illuminato coi colori della bandiera arcobaleno. Una ...Dopo gli attacchi di Renzi, condivisi anche da Salvini, arriva la stoccata del segretario dem: "Il sussidio grillino? Uno strumento imperfetto". In passato l'avevano sostenuto o non osteggiato ...L’associazione dei sindaci si defila, l’opposizione fa un passo indietro dopo aver contribuito al primo sì . Ma, soprattutto, anche il governo si prepara ...