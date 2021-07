Tra i segni di terra il Toro è il primo a gridare "è mio!". Vergine vuole oggetti pratici, Capricorno e Ariete cadono in tentazione. Cancro cerca il passato, Leone il lusso e Acquario la tecnologia. Vi ci ritrovate? (Di domenica 11 luglio 2021) Le costellazioni da “Globi coelestis in tabulas planas redacti descriptio” (1693) di Ignace-Gaston Pardies (foto Ipa). Gli oggetti seducono anche lo Zodiaco. Ci sono segni calamitati dalle cose, altri più distaccati. C’è chi muore dal desiderio di comprare il nuovo modello di iPhone, chi conserva quello vecchio da anni. Tra i segni di terra il Toro è il primo a gridare “è mio!”. E finché non ha ottenuto l’oggetto del desiderio non si dà pace. La Vergine, più distaccata, valuta, tratta, poi decide e compra cose utili durature nel tempo. ... Leggi su iodonna (Di domenica 11 luglio 2021) Le costellazioni da “Globi coelestis in tabulas planas redacti descriptio” (1693) di Ignace-Gaston Pardies (foto Ipa). Gliseducono anche lo Zodiaco. Ci sonocalamitati dalle cose, altri più distaccati. C’è chi muore dal desiderio di comprare il nuovo modello di iPhone, chi conserva quello vecchio da anni. Tra idiilè il“è”. E finché non ha ottenuto l’oggetto del desiderio non si dà pace. La, più distaccata, valuta, tratta, poi decide e compra cose utili durature nel tempo. ...

