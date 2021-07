Tra focolai e variante Delta il virus corre ma l’Italia non lo cerca. Il report riservato: «Pochi tamponi, entro agosto 11 mila casi al giorno» (Di domenica 11 luglio 2021) L’unico modo per frenare l’arrivo di una possibile quarta ondata di contagi da Coronavirus, temuta per la fine dell’estate, è capire per tempo dove e come il virus si stia attualmente diffondendo. Il rischio di un mancato tracciamento dei casi è quello di arrivare a fine luglio con circa 3 mila nuovi positivi al giorno, e al 30 agosto con 11 mila casi ogni 24 ore. Non sono numeri casuali, ma le stime provenienti dal report riservato messo a disposizione del governo in queste ore e di cui il Corriere riporta i punti ... Leggi su open.online (Di domenica 11 luglio 2021) L’unico modo per frenare l’arrivo di una possibile quarta ondata di contagi da Corona, temuta per la fine dell’estate, è capire per tempo dove e come ilsi stia attualmente diffondendo. Il rischio di un mancato tracciamento deiè quello di arrivare a fine luglio con circa 3nuovi positivi al, e al 30con 11ogni 24 ore. Non sono numeri casuali, ma le stime provenienti dalmesso a disposizione del governo in queste ore e di cui il Corriere riporta i punti ...

