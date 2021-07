Tour de France 2021: Sepp Kuss si impone nella quindicesima tappa, Nibali ci prova. Tadej Pogacar gestisce (Di domenica 11 luglio 2021) Dopo una tappa alla Vuelta di Spagna arriva un trionfo parziale anche al Tour de France: Sepp Kuss dimostra di avere il colpo in canna nei Grandi Giri imponendosi nella quindicesima frazione della Grande Boucle, la prima vera sui Pirenei, partita da Céret e giunta ad Andorra la Vella. Tutto facile per Tadej Pogacar (UAE Emirates) che controlla la situazione e resta nettamente in Maglia Gialla. Giornata da fughe doveva essere e si è avverata la previsione della vigilia. Dopo diversi scatti si è formato un drappello di ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) Dopo unaalla Vuelta di Spagna arriva un trionfo parziale anche aldedimostra di avere il colpo in canna nei Grandi Girindosifrazione della Grande Boucle, la prima vera sui Pirenei, partita da Céret e giunta ad Andorra la Vella. Tutto facile per(UAE Emirates) che controlla la situazione e resta nettamente in Maglia Gialla. Giornata da fughe doveva essere e si è avverata la previsione della vigilia. Dopo diversi scatti si è formato un drappello di ...

RaiNews : #TourDeFrance2021, #Kuss vince in solitaria la 15/ma tappa - giulio_gaetano : Quel coglione del telecronista Rai al Tour de France ha ribattezzato Andorra la Vella in Andorra la Vecchia. E noi… - STnews365 : Tour de France, Sepp Kuss vince la 15esima tappa. Tadej Pogacar resta comodamente in maglia gialla dopo la prima fr… - glooit : Kuss vince la 15ª tappa del Tour de France, Valverde sfiora l’impresa. Prova di forza di Pogacar leggi su Gloo… - RSIsport : ????? Kuss s'impone in solitaria sulle vette dei Pirenei. Pogacar mantiene la maglia gialla anche dopo la 15a tappa… -