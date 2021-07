Tour de France 2021 oggi, quindicesima tappa: percorso, favoriti, altimetria. Scontro sui Pirenei! (Di domenica 11 luglio 2021) Altro momento di svolta per il Tour de France 2021. Va a chiudersi la seconda settimana con una tappa sicuramente decisiva: quindicesima frazione, Ceret-Andorra La Vella, di 191,3 chilometri. Arrivano, dopo l’antipasto di ieri, i Pirenei a far capolino: ci sarà sicuramente battaglia in chiave classifica. percorso tappa DI oggi Tour DE France Si comincia dai 187 metri di Ceret e per i primi 18 chilometri, fino al Col du Fourtou (non registrata come GPM) la strada è in leggera ascesa. Respiro fino ad Olette, dove è situato ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) Altro momento di svolta per ilde. Va a chiudersi la seconda settimana con unasicuramente decisiva:frazione, Ceret-Andorra La Vella, di 191,3 chilometri. Arrivano, dopo l’antipasto di ieri, i Pirenei a far capolino: ci sarà sicuramente battaglia in chiave classifica.DIDESi comincia dai 187 metri di Ceret e per i primi 18 chilometri, fino al Col du Fourtou (non registrata come GPM) la strada è in leggera ascesa. Respiro fino ad Olette, dove è situato ...

infoitsport : Tour de France 2021, Presentazione Percorso e Favoriti Quindicesima Tappa: Céret-Andorra La Vella (191,3 km) - STnews365 : Tour de France, Bauke Mollema vince la 14° tappa sui Pirenei Il nostro Mattia Cattaneo tenta di partecipare alla fu… - glooit : Mollema va in fuga e vince la 14a tappa del Tour de France 2021. Balzo in classifica per Cattaneo leggi su Gloo… - Alfa5114 : @sticazzimelrose @turkaill @retroscenista Ma anche no. Il giro d'Italia e il tour de France vengono trasmessi dalla… - InternetSport : RT @RaiSport: Tour de France 2021 ????? I migliori scatti della 14ª tappa #TDF2021 #TourDeFrance #RaiTour #ciclismo #cycling -