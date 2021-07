Tour de France 2021, le pagelle della quindicesima tappa: Kuss e la Jumbo-Visma perfetti, Pogacar inscalfibile (Di domenica 11 luglio 2021) Sepp Kuss e la Jumbo-Visma hanno confenzionato un piccolo capolavoro nell’odierna quindicesima tappa del Tour de France 2021, la Céret – Andorra-La-Vielle. Tra gli uomini di classifica c’è stata bagarre, ma nessuno è riuscito a mettere in difficoltà la maglia gialla Tadej Pogacar. I grandi sconfitti di giornata sono stati Guillaume Martin e Mattia Cattaneo, i quali hanno pagato le fatiche di ieri. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti di questa frazione con le nostre pagelle. LE pagelle ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) Seppe lahanno confenzionato un piccolo capolavoro nell’odiernadelde, la Céret – Andorra-La-Vielle. Tra gli uomini di classifica c’è stata bagarre, ma nessuno è riuscito a mettere in difficoltà la maglia gialla Tadej. I grandi sconfitti di giornata sono stati Guillaume Martin e Mattia Cattaneo, i quali hanno pagato le fatiche di ieri. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti di questa frazione con le nostre. LE...

zazoomblog : Tour de France Tadej Pogacar: “Oggi era una tappa difficile ma sono felice di essere riuscito ad aumentare il vanta… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Tour de France, Kuss vince nel giorno della vetta più alta. Pogacar resta solo ma controlla e resta in giallo - SpazioCiclismo : Sinora in grande sofferenza, Sepp Kuss trova le energie per conquistare la tappa di casa #TDF2021 - SpazioCiclismo : Gli highlights e le immagini più belle della 15ª tappa del #TDF2021 - Mascherino2 : RT @signori_massimo: Sto guardando il Tour de France che seguo da sempre. Il Tour è antica tradizione francese : badateci, il 99,99% dei t… -