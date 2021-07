Tour de France 2021, il borsino dei favoriti della tappa di oggi: Vingegaard sfida Pogacar sulle salite andorrane (Di domenica 11 luglio 2021) E’ in programma oggi la quindicesima tappa del Tour de France 2021, la Céret – Andorra-La-Vielle di 191,3 chilometri. Il tracciato della frazione odierna si snoda tra Francia e Andorra e prevede che i corridori affrontino ben quattro GPM, vale a dire il Montée de Mont-Louis (8,4 km al 5,7%), il Col de Puymorens (5,8 km al 4,7%), il Port d’Envalira (10,7 km al 5,9%) e il Col de Beixalis (6,4 km all’8,5%). I due principali favoriti per il successo di tappa sono la maglia gialla Tadej Pogacar e il danese Jonas Vingegaard. Lo ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) E’ in programmala quindicesimadelde, la Céret – Andorra-La-Vielle di 191,3 chilometri. Il tracciatofrazione odierna si snoda tra Francia e Andorra e prevede che i corridori affrontino ben quattro GPM, vale a dire il Montée de Mont-Louis (8,4 km al 5,7%), il Col de Puymorens (5,8 km al 4,7%), il Port d’Envalira (10,7 km al 5,9%) e il Col de Beixalis (6,4 km all’8,5%). I due principaliper il successo disono la maglia gialla Tadeje il danese Jonas. Lo ...

infoitsport : Tour de France 2021, Presentazione Percorso e Favoriti Quindicesima Tappa: Céret-Andorra La Vella (191,3 km) - STnews365 : Tour de France, Bauke Mollema vince la 14° tappa sui Pirenei Il nostro Mattia Cattaneo tenta di partecipare alla fu… - glooit : Mollema va in fuga e vince la 14a tappa del Tour de France 2021. Balzo in classifica per Cattaneo leggi su Gloo… - Alfa5114 : @sticazzimelrose @turkaill @retroscenista Ma anche no. Il giro d'Italia e il tour de France vengono trasmessi dalla… - InternetSport : RT @RaiSport: Tour de France 2021 ????? I migliori scatti della 14ª tappa #TDF2021 #TourDeFrance #RaiTour #ciclismo #cycling -