Torneranno i prezzi politici dell’energia? (Di domenica 11 luglio 2021) Si sta tornando ai prezzi politici di non gloriosa memoria degli anni Settanta-Ottanta. E che farà il governo Draghi se la pressione dei prezzi continuerà a galoppare? L’analisi di Alberto Clò, direttore di Rivista Energia Della possibilità che i prezzi energetici dovessero crescere e non di poco ne avevamo trattato ampiamente su questo Blog. Smentendo chi pervicacemente continua ad insistere che la tendenza sarebbe stata declinante: per le virtù delle rinnovabili, favorite dal calo dei costi (sino all’impennata di quelli dei materiali critici) ma soprattutto per le virtù ancor più salvifiche della transizione ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 luglio 2021) Si sta tornando aidi non gloriosa memoria degli anni Settanta-Ottanta. E che farà il governo Draghi se la pressione deicontinuerà a galoppare? L’analisi di Alberto Clò, direttore di Rivista Energia Della possibilità che ienergetici dovessero crescere e non di poco ne avevamo trattato ampiamente su questo Blog. Smentendo chi pervicacemente continua ad insistere che la tendenza sarebbe stata declinante: per le virtù delle rinnovabili, favorite dal calo dei costi (sino all’impennata di quelli dei materiali critici) ma soprattutto per le virtù ancor più salvifiche della transizione ...

Torneranno i prezzi politici dell'energia? Startmag Web magazine

