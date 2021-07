Torneo Italiano di Tennis Under12, il successo va al sommese Auricchio (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSomma Vesuviana (Na) – “Somma Vesuviana ha anche un giovane campione di Tennis: Tommaso Auricchio che ha vinto il Torneo Italiano di Tennis Under 12, svoltosi a Barletta. Anche noi abbiamo il nostro Berrettini, con l’auspicio che possa avere una vita sportiva brillante quanto il primo Tennista Italiano finalista di Wembledon”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana. Nella foto Tommaso alza il trofeo con papà Michele, mentre la mamma Filomena si è dichiarata prima tifosa del giovane Tommaso. “I nostri giovani vincono ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSomma Vesuviana (Na) – “Somma Vesuviana ha anche un giovane campione di: Tommasoche ha vinto ildiUnder 12, svoltosi a Barletta. Anche noi abbiamo il nostro Berrettini, con l’auspicio che possa avere una vita sportiva brillante quanto il primotafinalista di Wembledon”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana. Nella foto Tommaso alza il trofeo con papà Michele, mentre la mamma Filomena si è dichiarata prima tifosa del giovane Tommaso. “I nostri giovani vincono ...

