Tiro a segno: Riccardo Mazzetti vince il Memorial Ranno Krusta, ultimo appuntamento prima di Tokyo

vincere aiuta a vincere, in un viatico che tutti – in casa azzurra – si augurano possa portare, fra poco meno di due settimane, a qualcosa di bellissimo e grandissimo. E' un Riccardo Mazzetti entusiasta quello che a Tallin (Estonia) si è imposto nella prima edizione del Memorial Ranno Krusta, contest di Tiro a segno dedicato agli specialisti della pistola automatica dai 25m. L'azzurro, in una due giorni di gare molto tirate, si è affermato nel nord-Europa combinando il punteggio di 580/600 in prima istanza ...

