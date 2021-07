Tg2 Italia | una stagione da applausi Ascolti cresciuti

Advertising

vinierm : RT @Webuild_Group: “Dobbiamo ripartire dai giovani, anche con scuole professionali per colmare gap di formazione tecnica che deve permetter… - Webuild_Group : “Dobbiamo ripartire dai giovani, anche con scuole professionali per colmare gap di formazione tecnica che deve perm… - marziaronc : @BlogSocialTv1 @RaiDue @GenSangiuliano @Tv2Blog @Tv3Blog Grazie a tutti ! Stagione ottima per Tg2 Italia. Sempre gr… - SalvatoreSamp : RT @tg2rai: Europei, domenica a Londra la finale Italia - Inghilterra. Continua la preparazione a Coverciano degli azzurri. Al Tg2 il par… - tg2rai : Europei, domenica a Londra la finale Italia - Inghilterra. Continua la preparazione a Coverciano degli azzurri. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Tg2 Italia

leggo.it

Si è conclusa con una crescita rispetto allo scorso anno la stagione di, l'approfondimento del mattino del tiggì diretto da Gennaro Sangiuliano, ora non più a conduzione alternata ma affidato a Marzia Roncacci . Gli ascolti in alcune puntate sono addirittura ...Il sogno azzurro dell'di Mancini vede nell'Inghilterra l'ultimo ostacolo da affrontare. ... UEFA Euro 2020 - Finale: 11/7/2021 03:25 - Sottovoce in campo Rai 2 18:50 - Blue Bloods 20:30 -21:...Si è conclusa con una crescita rispetto allo scorso anno la stagione di Tg2 Italia, l’approfondimento del mattino del tiggì diretto da Gennaro Sangiuliano, ora non più ...In Piemonte sono 47 i nuovi casi positivi al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) comunicati oggi dall'Unità di ...