Terrorista dell' Isis arrestato a Salerno | è un marocchino di 29 anni

(Di domenica 11 luglio 2021) Undi 29che aveva combattuto in Siria prima nelle file di Al Nusra e poi nell', dove aveva ricoperto la carica di responsabile militare, è statodalla Polizia a Lago, ...

Nei confronti'uomo, che ora si trova nel carcere di Salerno a disposizione'autorità giudiziaria in attesa'estradizione, c'era un mandato di cattura emesso dal procuratore generale ...Arrestato a Salerno un presuntoislamico. La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un mandato di cattura internazionale ... Lo stesso, grazie ad un importante contributo'AISI e della ...Un marocchino di 29 anni che aveva combattuto in Siria prima nelle file di Al Nusra e poi nell'Isis, dove aveva ricoperto la carica di ...Un terrorista internazionale jihadista è stato catturato a Lago, in provincia di Salerno. Si tratta di un pericoloso latitante marocchino di 29 anni, oggetto di un mandato di arresto internazionale, s ...