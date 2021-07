Terrorismo, nel Salernitano arrestato marocchino che combattè con l'Isis (Di domenica 11 luglio 2021) commenta Un marocchino di 29 anni che aveva combattuto in Siria prima nelle file di Al Nusra e poi nell' Isis , dove aveva ricoperto la carica di responsabile militare, è stato arrestato a Lago , nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 11 luglio 2021) commenta Undi 29 anni che aveva combattuto in Siria prima nelle file di Al Nusra e poi nell', dove aveva ricoperto la carica di responsabile militare, è statoa Lago , nel ...

