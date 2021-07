Terrorismo, l’allarme degli 007 italiani: «Le missioni nel Sahel innalzano il rischio di attacchi nel nostro Paese» (Di domenica 11 luglio 2021) Il nuovo impegno militare italiano nel Sahel, con contingenti nell’ambito dell’operazione Takuba – tra Niger, Mali e Burkina Faso – innalzano il livello di rischio per i connazionali e per gli interessi italiani dislocati in quei territori dove l’Isis, in ritirata da Iraq e Siria, si sta espandendo, ma non solo. A dirlo sono fonti dell’intelligence all’Ansa, che specificano come la minaccia riguarderebbe anche il territorio italiano perché, anche se non vi sono allo stato informazioni di gruppi terroristici strutturati all’interno dei nostri confini, gli “avvertimenti” all’Italia potrebbero innescare azioni isolate da ... Leggi su open.online (Di domenica 11 luglio 2021) Il nuovo impegno militare italiano nel, con contingenti nell’ambito dell’operazione Takuba – tra Niger, Mali e Burkina Faso –il livello diper i connazionali e per gli interessidislocati in quei territori dove l’Isis, in ritirata da Iraq e Siria, si sta espandendo, ma non solo. A dirlo sono fonti dell’intelligence all’Ansa, che specificano come la minaccia riguarderebbe anche il territorio italiano perché, anche se non vi sono allo stato informazioni di gruppi terroristici strutturati all’interno dei nostri confini, gli “avvertimenti” all’Italia potrebbero innescare azioni isolate da ...

