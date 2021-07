Terrorismo: combattente jihadista marocchino arrestato dalla polizia presso Salerno (Di domenica 11 luglio 2021) Il cittadino marocchino, a carico del quale risultano segnalazioni in banca dati Schengen inserite da Spagna e Francia, era già emerso alla attenzione del Comparto Sicurezza nel 2018, in quanto segnalato dall' Intelligence quale combattente jihadista L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 11 luglio 2021) Il cittadino, a carico del quale risultano segnalazioni in banca dati Schengen inserite da Spagna e Francia, era già emerso alla attenzione del Comparto Sicurezza nel 2018, in quanto segnalato dall' Intelligence qualeL'articolo proviene da Firenze Post.

