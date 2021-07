Advertising

infoitinterno : Terrorismo, catturato nel Salernitano jihadista marocchino 29enne -

Ultime Notizie dalla rete : Terrorismo catturato

La polizia lo haal termine di un'indagine che ha coinvolto Antiterrorismo, Digos di Napoli e Salerno, Aisi e servizi segreti di Rabat. Su di lui pendeva un mandato di arresto ......dell'AISI (Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna) e della DGST (Direzione Generale per la Sorveglianza del) del Marocco, il giovane terrorista è stato localizzato e poiin ...raccolta di fondi per il terrorismo e altri reati. Ne è stata già programmata l’estradizione e nel frattempo è stato rinchiuso nel carcere di Salerno. Su di lui, che aveva combattuto in Siria con Al ...L’uomo, grazie ad un importante contributo dell’Aisi e della Dgst (Direzione Generale per la Sorveglianza del Terrorismo) del Marocco, è stato localizzato e poi catturato in località Lago (Salerno), ...