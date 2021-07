Terremoto in Adriatico, scossa 4.1 avvertita anche nelle Marche (Di domenica 11 luglio 2021) Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.1 agita l'Adriatico alle 12.56. L'epicentro a nord est di Ravenna in mare, ma la scossa è stata avvertita nel Pesarese, a una profondità di 31 chilometri. . Leggi su corriereadriatico (Di domenica 11 luglio 2021) Unadidi magnitudo 4.1 agita l'alle 12.56. L'epicentro a nord est di Ravenna in mare, ma laè statanel Pesarese, a una profondità di 31 chilometri. .

