Terremoto in Adriatico, scossa 4.1 avvertita anche nelle Marche (Di domenica 11 luglio 2021) A largo di Ravenna, avvertita in Istria Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata a metà giornata nel nord Adriatico. Come riferisce l'agenzia croata Hina, il sisma è avvenuto alle ...

