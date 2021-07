**Tennis: Vezzali, 'Hai lottato con tenacia su ogni palla, ci hai emozionato'** (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Hai lottato con tenacia su ogni palla, ci hai emozionato con le tue rimonte. Hai regalato un pomeriggio di grande tennis a tutta Italia. Ci vediamo domani per dirti #Grazie!". Così il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali su twitter su Matteo Berrettini battuto in finale a Wimbledon dal numero uno al mondo Novak Djokovic. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Haiconsu, ci haicon le tue rimonte. Hai regalato un pomeriggio di grande tennis a tutta Italia. Ci vediamo domani per dirti #Grazie!". Così il sottosegretario allo sport Valentinasu twitter su Matteo Berrettini battuto in finale a Wimbledon dal numero uno al mondo Novak Djokovic.

