Tennis, Rafa Nadal si congratula con Novak Djokovic per la vittoria di Wimbledon 2021 (Di domenica 11 luglio 2021) “congratulazioni per questo fantastico traguardo. 20 titoli slam sono davvero tanti ed è incredibile che ci siano tre giocatori come noi in parità. Ben fatto e, di nuovo, complimenti a te ed al tuo team!“. Con questo post, Rafa Nadal ha voluto fare le congratulazioni al suo rivale Novak Djokovic. Nella giornata odierna, grazie al successo ai danni di Matteo Berrettini, il serbo si è infatti aggiudicato il 20° slam della sua carriera. Dopo il bel post di Roger Federer, non è tardato ad arrivare quello dello spagnolo. Sintomo di una bella rivalità in campo, ma che poi fuori si trasforma in ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) “zioni per questo fantastico traguardo. 20 titoli slam sono davvero tanti ed è incredibile che ci siano tre giocatori come noi in parità. Ben fatto e, di nuovo, complimenti a te ed al tuo team!“. Con questo post,ha voluto fare lezioni al suo rivale. Nella giornata odierna, grazie al successo ai danni di Matteo Berrettini, il serbo si è infatti aggiudicato il 20° slam della sua carriera. Dopo il bel post di Roger Federer, non è tardato ad arrivare quello dello spagnolo. Sintomo di una bella rivalità in campo, ma che poi fuori si trasforma in ...

Advertising

STnews365 : Wimbledon, Federer si congratula con Djokovic. Il serbo ha raggiunto King Roger e Rafa Nadal a quota 20 Slam.… - teletext_ch_it : Tennis: “a Roger e Rafa devo tanto” - RSIsport : ?? Novak Djokovic: 'Devo molto a Federer e Nadal. Il mio obiettivo adesso è quello di superarli' - RobGambarrota : @Mauallegro @erredantes @Bea_Mary84 Il tennis non è per tutti. Nole fuori dal campo è l'amico burlone che tutti vor… - PandaSalvo : Roger dipinge tennis. Rafa scolpisce tennis. Novak compone tennis. Che cosa abbiamo visto e continueremo a vedere in questa generazione. -