Tennis, Pietrangeli: "Bravo Berrettini, ha giocato alla pari col numero 1" (Di domenica 11 luglio 2021) Matteo Berrettini ha fatto sognare l'Italia conquistando una storica finale a Wimbledon 2021. L'azzurro è riuscito a strappare un set al fenomeno serbo Novak Djokovic, che però alla fine si è imposto per 3-1. Berrettini esce comuqnue a testa alta e sono numerosi i complimenti arrivati da appassionati e addetti ai lavori. Fra questi, anche Nicola Pietrangeli, icona del Tennis italiano, ha commentato così a LaPresse la prestazione di Berrettini: "Bravi, bravi, bravi. Non scordiamoci che dall'altra parte c'era il miglior giocatore del mondo. C'è una ...

