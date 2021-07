**Tennis: Pietrangeli, ‘Berrettini ha giocato alla pari, un anno e può diventare primo al mondo’** (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Ha giocato bene, non bisogna scordarsi che ha giocato contro il numero uno del mondo, l’ha giocata quasi alla pari, ma che vuole il tifoso italiano? E’ stato bravissimo, comportamento perfetto, gli puoi solamente dire bravo, e se continua così tra un anno ce lo ritroviamo numero uno del mondo”. Nicola Pietrangeli commenta così a caldo con l’Adnkronos la finale di Wimbledon che ha visto scontrarsi il numero uno del mondo Novak Djokovic contro il giovane tennista romano Matteo Berrettini, terminando con la vittoria del campione serbo dopo un match ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Habene, non bisogna scordarsi che hacontro il numero uno del mondo, l’ha giocata quasi, ma che vuole il tifoso italiano? E’ stato bravissimo, comportamento perfetto, gli puoi solamente dire bravo, e se continua così tra unce lo ritroviamo numero uno del mondo”. Nicolacommenta così a caldo con l’Adnkronos la finale di Wimbledon che ha visto scontrarsi il numero uno del mondo Novak Djokovic contro il giovane tennista romano Matteo Berrettini, terminando con la vittoria del campione serbo dopo un match ...

Advertising

InteBNLdItalia : ???? #Berrettini nella STORIA: 61 anni dopo Pietrangeli, un italiano in SF a #Wimbledon! #tennis - TgLa7 : #Tennis: Berrettini va in semifinale a Wimbledon. Erano 61 anni, con Pietrangeli, che un azzurro non ci riusciva - giomalago : Che spettacolo @MattBerrettini !Regala all’Italia una semifinale a #Wimbledon 61 anni dopo Pietrangeli! Matteo, se… - TV7Benevento : **Tennis: Pietrangeli, 'Berrettini ha giocato alla pari, un anno e può diventare primo al mondo'**... - mi_z__uKI : RT @sportface2016: #Tennis #Wimbledon, Nicola #Pietrangeli: 'Bravo #Berrettini, ha giocato alla pari con il numero uno al mondo. https://… -