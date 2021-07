**Tennis: Pennetta, 'Fognini e Berrettini carichi per Tokyo, possono fare grandi cose'** (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. - (Adnkronos) - "Fabio e Matteo sono carichi per i Giochi, in doppio possono fare grandi cose, incrociamo le dita". La campionessa dello Us Open 2015 Flavia Pennetta si esprime così in merito alle possibilità del marito Fabio Fognini e di Matteo Berrettini nel doppio agli imminenti Giochi olimpici di Tokyo. "Giocano molto bene insieme, si integrano perfettamente -aggiunge Pennetta all'Adnkronos-. In più Matteo sarà super motivato dopo la finale di Wimbledon. Ci sono ottime chance". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. - (Adnkronos) - "Fabio e Matteo sonoper i Giochi, in doppio, incrociamo le dita". La campionessa dello Us Open 2015 Flaviasi esprime così in merito alle possibilità del marito Fabioe di Matteonel doppio agli imminenti Giochi olimpici di. "Giocano molto bene insieme, si integrano perfettamente -aggiungeall'Adnkronos-. In più Matteo sarà super motivato dopo la finale di Wimbledon. Ci sono ottime chance".

Advertising

TV7Benevento : **Tennis: Pennetta, 'Fognini e Berrettini carichi per Tokyo, possono fare grandi cose'**... - TV7Benevento : Tennis: Pennetta, 'Matteo strepitoso, vittoria a Wimbledon solo rimandata'... - sportface2016 : #Wimbledon Flavia #Pennetta ha solo complimenti per il cammino di #Berrettini sull'erba londinese - PancaspeA : Ma quelli che 'è la prima partita di tennis che guardo' nel 2015 dove erano mentre Flavia Pennetta vinceva a New York? #Wimbledon - lasoralalla : Se mi dicessero di scegliere tra questa partita e stasera direi questa perchè l’altra volta in cui son stata così f… -