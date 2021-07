**Tennis: Pennetta, ‘Fognini e Berrettini carichi per Tokyo, possono fare grandi cose’** (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. – (Adnkronos) – “Fabio e Matteo sono carichi per i Giochi, in doppio possono fare grandi cose, incrociamo le dita”. La campionessa dello Us Open 2015 Flavia Pennetta si esprime così in merito alle possibilità del marito Fabio Fognini e di Matteo Berrettini nel doppio agli imminenti Giochi olimpici di Tokyo. “Giocano molto bene insieme, si integrano perfettamente -aggiunge Pennetta all’Adnkronos-. In più Matteo sarà super motivato dopo la finale di Wimbledon. Ci sono ottime chance”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. – (Adnkronos) – “Fabio e Matteo sonoper i Giochi, in doppiocose, incrociamo le dita”. La campionessa dello Us Open 2015 Flaviasi esprime così in merito alle possibilità del marito Fabio Fognini e di Matteonel doppio agli imminenti Giochi olimpici di. “Giocano molto bene insieme, si integrano perfettamente -aggiungeall’Adnkronos-. In più Matteo sarà super motivato dopo la finale di Wimbledon. Ci sono ottime chance”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

