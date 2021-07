Tennis | Moratti | ' bravo Berrettini | ci hai regalato un bellissimo sogno'

(Di domenica 11 luglio 2021) Milano, 11 lug. (Adnkronos) - "Complimenti comunque al nostro Matteo, protagonista di una bellissima sfida a Wimbledon contro un 'marziano' come Novak Djokovic.Matteo, ci hai comunqueun". Lo scrive su Facebook la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia. "Ora speriamo che la nostra nazionale di calcio possa regalarci una gioia tra poche ore nella finale di euro2020 contro l'Inghilterra a Wembley. Che sia una serata di festa, senza eccessi, con responsabilità e senso civico", aggiunge.

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Moratti

Prima Como

...e Franz a De Sica di Federico Pontiggia Dalle 16 su sito e Fb Come sta il calcio? Malagò e, ...] di RQuotidiano- Sinner battuto nettamente da Nadal Al Roland Garros Musetti è un gigante ...Come succede al, all'automobilismo e a tanti altri sport da tempo. La Pellegrini - con altri ... Non ce l'hanno fatta nemmeno Berlusconi ea stare al passo ? figuriamoci noi, che anzi ...Bravo Matteo, ci hai comunque regalato un bellissimo sogno". Lo scrive su Facebook la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti. "Ora speriamo che la nostra ...